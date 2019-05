SALIONZE (VERONA) – Incidente mortale a Salionze, in provincia di Verona, la mattina di giovedì 9 maggio. Intorno alle 8:15 una Fiat Punto che viaggiava sulla strada regionale 249 che da Valeggio sul Mincio porta a Peschiera del Garda ha sbandato all’improvviso, finendo la propria corsa contro il guard rail.

Il conducente dell’auto, Gennaro Ronda, 22 anni, originario di Napoli ma residente a Valeggio sul Mincio, è rimasto intrappolato nell’abitacolo ed è morto nello schianto.

Il personale medico del Suem 118 intervenuto sul posto ha provato a rianimarlo, ma invano. Inutili anche i soccorsi dell’eliambulanza.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia stradale di Bardolino, coordinate dal sovrintendente Massimiliano Zanardi, insieme ai vigili del fuoco.

I pompieri hanno dovuto lavorare utilizzando cesoie e divaticatori idraulici per riuscire a liberare il corpo senza vita di Gennaro ed estrarlo dalle lamiere. I vigili del fuoco hanno inoltre operato anche per la messa in sicurezza l’area, perché l’auto era dotata di bombola a metano. (Fonte: Verona Sera)