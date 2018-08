ROMA – Salmone affumicato a rischio Listeria: ritirato un lotto della nota marca KV Nordic. Il lotto interessato riguarda confezioni in busta da 50 grammi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] con il numero 801252 e le date di scadenza 16/08/2018 e 23/08/2018.

Il salmone norvegese in questione è stato ritirato dal commercio per la possibile presenza di Listeria monocytogenes.

L’avviso di richiamo è stato diffuso da UniCoop Tirreno, che raccomanda di non consumare il salmone affumicato con il numero di lotto segnalato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio assistenza clienti di Eurofood Spa al numero 02 44876.

Nei giorni scorsi era stato oggetto di richiamo da parte del ministero della salute un lotto di acqua oligominerale Santa Croce per la presenza di particelle in sospensione da caratterizzare. L’acqua interessata è venduta in confezioni da 12 bottiglie di vetro da un litro, con il numero di lotto BL060A10 e termine minimo di conservazione marzo 2020. E’ stata imbottigliata da Santa Croce Srl presso la sorgente Fiuggino, a Canistro in provincia de L’Aquila. Anche in quel caso si raccomanda di non consumare l’acqua.