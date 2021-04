Salsomaggiore Terme, picchia la moglie poi, quando arrivano i carabinieri, aggredisce anche loro. È agli arresti domiciliari per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale un trentenne marocchino residente nel paese in provincia di Parma.

Salsomaggiore Terme: picchia la moglie che si chiude in bagno

L’uomo è stato fermato dai carabinieri mentre tentava di aggredire la moglie. Che si è rifugiata nel bagno per evitare le percosse del marito. È stata la stessa donna con il cellulare ad avvisare i carabinieri di quanto stava succedendo. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto due pattuglie ma la porta di casa era stata sbarrata. In più l’uomo aveva smontato anche la maniglia. All’interno si sentivano le urla dell’uomo, probabilmente anche in stato di ebbrezza, che continuava a inveire.

L’uomo che picchiava la moglie aggredisce anche i carabinieri

Alla richiesta dei carabinieri di aprire la porta, l’uomo ha iniziato a minacciare anche loro. Dopo una ventina di minuti, con il trentenne che ha minacciato di gettarsi dal balcone, i militari sono riusciti a fare irruzione nella abitazione. Liberata la donna, l’uomo ha reagito colpendo i carabinieri con schiaffi, pugni e testate, tanto che due dei militari sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il trentenne una volta immobilizzato è stato trasportato in caserma e anche qui ha tentato ancora di colpire i carabinieri per poi cercare di ferirsi.