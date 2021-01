Saluti romani in consiglio comunale a Cogoleto nel Giorno della Memoria, opposizioni presentano esposto prefetto. Ma i consiglieri sotto accusa non ci stanno: “Non erano saluti romani“, uno di loro è pronto a presentare una querela.

Proprio nel Giorno della Memoria durante la seduta del consiglio comunale di Cogoleto (Genova), alcuni consiglieri “si sono ripetutamente esibiti nel saluto romano”. Lo denuncia su Facebook parlando di “un grave episodio” il sindaco della città Paolo Bruzzone (lista Siamo Cogoleto, appoggiata da centrosinistra e moderati).

Saluti romani durante il consiglio comunale a Cogoleto, il sindaco: “Gesti da condannare con forza”

“Mi preme condannare con forza tale gesto – afferma – appartenente alla simbologia fascista, che evoca valori politici di intolleranza, odio e discriminazione razziale. La nostra Cogoleto ha sempre difeso in maniera salda i valori antifascisti presenti nella Costituzione e mai, fino ad oggi, i dibattiti politici si erano dimostrati così estremi. Sono pertanto convinto che quanto accaduto ieri non possa e non debba passare inosservato”. “Gesti come quelli di ieri, che mi auguro non si ripetano più in alcun modo, sono da stigmatizzare aspramente, ancor di più se commessi da rappresentati delle istituzioni, in giornate così importanti e cariche di significato, come quella della Memoria, e dai banchi di una sala consiliare intitolata a Sandro Pertini”, aggiunge Bruzzone.

Il comunicato dei gruppi Sansa Presidente, Linea Condivisa, M5S e PD

“Condanniamo con forza il saluto romano di alcuni consiglieri comunali di Cogoleto avvenuto durante le commemorazioni del Giorno della Memoria. Abbiamo inviato un esposto al prefetto perché si faccia luce sulla vicenda”.

Così i gruppi Sansa Presidente, Linea Condivisa, M5S e PD sui saluti romani fatti ieri da alcuni consiglieri del comune di Cogoleto.

“Un gesto grave perché avvenuto proprio nel giorno del ricordo delle vittime della Shoah e contrario a quanto stabilito dalla Costituzione. Per questo chiediamo al Prefetto di intervenire nei confronti dei consiglieri che si sono resi protagonisti di tale comportamento”.

I tre consiglieri sotto accusa non ci stanno: “Non erano saluti romani, alzavamo la mano per votare”

I tre consiglieri nel comune di Cogoleto (Genova) accusati di aver fatto il saluto romano durante il consiglio comunale di ieri respingono con forza e “indignati” la lettura del gesto: non si trattava di un saluto fascista ma dell’alzata del braccio per votare.

“Non devo giustificare nulla, è un modo di votare” aveva già detto ieri sera direttamente in consiglio Francesco Biamonti che oggi annuncia querela: