Saluzzo, auto contro autocisterna lungo la Saluzzo-Pinerolo: morto 57enne

Un automobilista, P.P.L. 57 anni di Pinerolo, è morto nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 maggio, in un incidente stradale avvenuto lungo la Saluzzo-Pinerolo, alla periferia di Saluzzo. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, era alla guida di un’auto che si è scontrata con un’autocisterna. L’incidente è avvenuto nei pressi della curva poco distante dal ristorante “Events”.

L’impatto non ha lasciato speranze al conducente della macchina. Per lui l’intervento dei Vigili del fuoco purtroppo non è servito a nulla. Illeso invece l’autista dell’autocisterna.

La strada è stata chiusa al transito e la viabilità deviata lungo la tangenziale.