Saluzzo, auto si ribalta e finisce fuori strada sulla provinciale 589: due morti

Le notizie, al momento, sono ancora frammentarie e in aggiornamento. La macchina, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata ed è poi finita fuori strada sulla provinciale 589.

di Redazione Blitz

Pubblicato il 24 Marzo 2022 - 17:06