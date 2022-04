Saluzzo: bimbo di due anni muore sbalzato dal trattore. La Procura di Cuneo ha aperto un’inchiesta sulla morte del bambino di due anni, Andrea Allemandi.

Saluzzo: bimbo di due anni muore sbalzato dal trattore

Era salito sul trattore dell’azienda agricola di famiglia sulla collina di Saluzzo (Cuneo). Avrebbe in qualche modo fatto partire il mezzo: poi lo sbalzo fatale.

La tragedia nella serata di Pasquetta. Il piccolo sarebbe salito sul mezzo agricolo e avrebbe toccato qualche leva dei comandi facendolo spostare e scivolare in una scarpata.

Soccorso dal padre che l’ha trovato in condizioni gravissime, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. La tragedia è accaduta in una cascina isolata dove la famiglia Allemandi, che ha un altro figlio, di 4 anni, gestisce un’azienda agricola specializzata nella produzione di frutta e ortaggi.

La salma del bambino è stata composta nelle camere mortuarie dell’ospedale di Saluzzo, a disposizione del magistrato. Nella cascina sono stati posti i sigilli nell’area dell’incidente.

Il racconto dei genitori, il vaglio degli inquirenti

L’incidente in una azienda agricola di via Creusa, sulla collina di Saluzzo. Dal racconto dei famigliari, il bimbo sarebbe salito a bordo di un trattore che poi si sarebbe mosso finendo in una scarpata. I famigliari non hanno chiamato il 112, ma hanno caricato il bimbo in auto per portarlo al pronto soccorso cittadino, dove è arrivato ormai morto.

Il 7 aprile scorso un incidente drammaticamente analogo: in provincia di Napoli (Casalnuovo) unaltro bimbo piccolo, sempre due anni, è deceduto in circostanze simili.