Saluzzo, omicidio-suicidio: ammazza la madre a martellate, poi il cane, poi si uccide gettandosi dal balcone

Omicidio-suicidio a Saluzzo (provincia di Cuneo). Un uomo ha ucciso la madre la madre pensionata a martellate. Poi con un coltello si è accanito sul cane. Infine si è gettato dal balcone di casa al quarto piano in centro, morendo sul colpo.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio. I vicini non hanno sentito litigi o urla, in casa non sono stati trovavi bigliettini o messaggi.

Saluzzo (Cuneo): uccide madre e cane poi si uccide lanciandosi dal balcone

A uccidere e poi togliersi la vita un operaio di 48 anni, dipendente di un’azienda di Piasco (Cuneo). L’uomo aveva problemi psichiatrici. La vittima è la madre pensionata di 81 anni, che abitava con lui nella casa di corso Roma, nel centro della cittadina di Saluzzo.

Saluzzo: uccide la madre col martello e il cane col coltello

L’operaio forse ha ucciso la madre mentre dormiva, nella camera da letto, con un martello e si è accanito sul cane con un coltello, nel soggiorno dalla casa. Infine si è lanciato nel vuoto. I carabinieri, allertati dai passanti che avevano visto l’operaio precipitare dal balcone, hanno sentito la testimonianza dei vicini di casa senza raccogliere elementi utili a ricostruire i passaggi della tragedia. Sull’omicidio-suicidio indaga la Procura di Cuneo che ha aperto un fascicolo, curato dal sostituto procuratore Alberto Braghin