Aveva solo 45 anni Salvatore Liccardi, il militare originario della provincia di Caserta che prestava servizio nella caserma di Veroli (Frosinone) morto nei giorni scorsi e che, come raccontano i giornali locali, da qualche tempo lottava contro il male del secolo.

Il carabiniere lascia la moglie e due figli

Stimato e bene voluto da tutti. Così è stato descritto il carabiniere Salvatore Liccardi in questi giorni.

“Brillante, acuto, solare – come racconta Today – Salvatore Liccardi era stimato e ben voluto dai colleghi e tanti sono stati gli attestati di cordoglio. Il carabiniere lascia la moglie e due figli. I funerali si sono svolti nella giornata di giovedì 30 dicembre nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Maddaloni, in provincia di Caserta, città natale di Salvatore Liccardo”.

Il ricordo dei colleghi

“Niente e nessuno potrà riportarti indietro caro Salvatore – il messaggio di un caro collega – senza di te mi sentirò solo, mi mancherà per sempre il tuo sorriso e la tua generosità. La tua assenza è dura da sopportare, ma sei volato in cielo in modo così repentino e ingiusto e l’unica cosa che posso fare è continuare a vivere portando nel cuore il tuo ricordo. Sei stato una delle persone più buone e sincere che abbia mai conosciuto’. Riposa in pace”.