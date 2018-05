Salvatore Sirica, muore in un incidente sul lavoro a Pontecagnano il presidente del Real Bellizzi

SALERNO – Un operaio, Salvatore Sirica, è morto a Pontecagnano, nel Salernitano in un incidente sul lavoro all’alba di questa mattina.

Salvatore Sirica, 59 anni, originario di Bellizzi, presidente della locale squadra di calcio Real Bellizzi, è rimasto schiacciato da una vettura nel corso delle operazioni di caricamento di auto su una bisarca.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo non si sarebbe accorto dello spostamento della macchina in quanto aveva le cuffie per coordinare le operazioni con i colleghi. La vettura lo ha centrato in pieno non lasciandogli scampo.

“E’ inaccettabile – sottolinea Luigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale – che dopo il buonismo sentito in occasione delle celebrazioni del primo maggio ora ci si ritrovi a fare i conti con l’ennesima tragedia legata al mondo del lavoro. La magistratura faccia subito chiarezza sulla morte dell’operaio 59enne di Bellizzi. Dagli inquirenti pretendiamo celerità nelle indagini nel rispetto della famiglia dello sfortunato operaio e dei suoi colleghi. Sono state rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge? L’imprenditore titolare della ditta dove è morto il 59enne era in regola con quanto prevede la normativa in materia o in passato è stato segnalato alla Direzione provinciale del Lavoro per casi analoghi? Pretendiamo giustizia immediata”.

“La nostra comunità – spiega il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe – è rimasta sconvolta da questa terribile notizia. La nostra amministrazione si associa al dolore della famiglia di Salvatore, alla moglie e al figlio. Salvatore, che conoscevo personalmente da molti anni, era molto noto in città. Era un trascinatore, un punto di riferimento per i giovani. Ha lasciato un grande vuoto”.

