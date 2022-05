Salvini a Mosca per la pace? Arriva la risposta del leader della Lega

Nelle ultime ore, era circolata la voce di una possibile missione a Mosca di Matteo Salvini per la pace. Ma il leader della Lega ha fatto sapere di non aver chiesto alcun visto e di non essere intenzionato a recarsi a Mosca per porre fine alla guerra in Ucraina.

Guerra in Ucraina, Matteo Salvini: “Non ho chiesto visto e non vado a Mosca”

“Nessun visto richiesto o missione organizzata. L’obiettivo di arrivare alla pace a qualunque costo, e incontrando tutti come ribadito oggi dal Santo Padre, rimane per me (e per il 74% degli italiani, dati Ipsos) una priorità. Un rinnovato accordo fra Russia, Ucraina, Europa e Stati Uniti deve essere il traguardo di tutti”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini smentendo una sua missione in Russia.

Guerra in Ucraina, Matteo Salvini: “Grazie Papa Francesco, sei una guida che cerca la pace”

Dopo aver smentito la sua missione in Russia, Salvini ha ringraziato il Papa per il suo impegno per la pace.

“Grazie a Papa Francesco, una guida che sta cercando, davvero, da sempre e a ogni costo, di arrivare alla Pace”. Così twitta il leader della Lega, Matteo Salvini postando il link all’intervista del pontefice al Corriere della sera e alla sua disponibilità a incontrare il presidente russo Putin a Mosca.