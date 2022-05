Salvini: “In missione a Mosca? Ecco cosa chiederei a Putin”

Matteo Salvini ha parlato della guerra in Ucraina facendo riferimento ad un suo possibile viaggio in Russia: “A Putin chiederei il cessate il fuoco ma vorrei vedere anche Zelensky”.

Salvini: “Viaggio in Russia? Vedremo, andrei anche a Kiev”

“Se dovessi riuscire a incontrare Putin gli chiederei, anzitutto, il cessate il fuoco. Incontrerei anche Zelensky. Ci andrei volentieri a Kiev”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Lodi è tornato sulla possibilità di un suo viaggio in Russia o nella capitale del Paese invaso oltre tre mesi fa dall’esercito di Mosca.

“Vedremo – ha aggiunto sull’ipotesi di andare in Russia -. Vedremo se sarà tecnicamente possibile adesso o più avanti. Chiunque possa portare un mattoncino che ricostruisca la casa della pace e del dialogo dovrebbe poterlo fare”.

Salvini: “Sono disposto ad andare in Russia per arrivare alla pace”

“E’ una possibilità verso la pace – ha proseguito Salvini sulla possibilità di andare a Mosca -. Bisogna fare di tutto per riportare a un tavolo chi sta combattendo e fermare l’allargarsi del conflitto. Significa salvare vite in Ucraina e salvare posti di lavoro in Italia. Vedremo”.

“Mi spiace – ha dichiarato sempre a Lodi, dove stamani è intervenuto a sostegno della candidata sindaco del centrodestra, Sara Casanova -, che ci sia qualcuno, soprattutto del Pd, che polemizza.

D’Altronde, io non mi rassegno alla guerra prolungata per settimane, mesi e anni e cerco e cercherò di fare di tutto per fermarla questa guerra.

Se poi darò il mio piccolo contributo da Milano, da Roma, da Washington, da Mosca, da Pechino, da chissà dove, spero di essere utile. Se tutti si impegnassero per la pace, sarebbe più vicina. La pace dovrebbe essere patrimonio di tutti”.