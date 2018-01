SIRACUSA – Salvo Busà, il professore picchiato dai genitori per aver rimproverato un suo studente, intervistato da Mattino 5 ora confessa di non essere sicuro di voler continuare la sua carriera: “Non lo so, per adesso non sono in grado nemmeno di connettere, non posso dare nessuna certezza”.

Il professore è stato picchiato qualche giorno fa dai genitori dello studente rimproverato in classe nella seconda media dell’istituto Vittorini di Avola.

Dall’altro lato ci sono invece i genitori del ragazzino che non sono pentiti del gesto: “L’ho picchiato perché ha messo le mani addosso a mio figlio, gli chiederò scusa quando lui chiederà scusa a mio figlio”, dichiara la mamma senza fare passi indietro.

