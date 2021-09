Saman Abbas “è morta e il suo corpo si trova in Italia”: la testimonianza di un amico della 18enne pakistana

Saman Abbas sarebbe morta e il suo corpo si trova in Italia. A rivelarlo è il miglior amico della 18enne pakistana scomparsa a fine aprile da Novellara (Reggio Emilia), nel corso del programma televisivo Fuori dal Coro, in onda da oggi, martedì 7 settembre, su Rete 4. Secondo quanto dichiara il giovane, sarebbe stata Nazia Shaheen, la madre di Saman, a confermare la morte spiegando che a uccidere la figlia è stato “suo zio”. Ora gli investigatori starebbero cercando il cadavere della ragazza nel fiume Po.

Saman Abbas è morta, la rivelazione della madre ad un amico

A rivelare della morte di Saman ad un suo stretto amico, sarebbe stata la madre della 18enne pakistana, Nazia Shaheen. La donna, assieme al marito Shabbar Abbas, è ritornata in Pakistan dopo che il tribunale di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato per omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Secondo gli inquirenti, infatti, entrambi i coniugi avrebbero avuto un ruolo nella pianificazione del delitto anche se a uccidere la ragazza sarebbe stato lo zio Danish Hashnain coadiuvato nelle successive operazioni di seppellitura della salma dai due cugini della ragazza, Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq.

L’indiscrezione raccolta da Fuori dal Coro

In una chat con la giornalista di Fuori dal Coro, Carmen La Gatta, l’amico di Saman Abbas avrebbe confermato il delitto della giovane sostenendo di avere raccolto la confessione di Nazia Shaheen. L’indiscrezione avvalora l’ipotesi dell’occultamento di cadavere da parte dei familiari della 18enne. Inoltre, sempre secondo quanto ha raccontato il giovane, la salma della 18enne pakistana, si troverebbe in Italia, motivo per cui le ricerche saranno estese anche al fiume Po.