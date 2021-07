Saman Abbas, il fidanzato a Chi l’ha visto?: “La cercherò fino al mio ultimo respiro”

Sul caso di Saman Abbas torna a occuparsi Chi l’ha visto? che ha sentito in diretta Saqib, il fidanzato della ragazza pakistana scomparsa a Novellara (Reggio Emilia). Saman Abbas è la ragazza di 18 anni scomparsa nel nulla da Novellara lo scorso 30 aprile e, secondo gli inquirenti, uccisa dai suoi stessi parenti perché, innamorata del giovane, aveva rifiutato un matrimonio forzato in Pakistan.

Le parole del fidanzato di Saman Abbas

“Giuro che porterò avanti questa battaglia fino al mio ultimo respiro, cercherò per sempre Saman e non abbandonerò mai le ricerche, andrò in giro per trovarla e aiuterò tutte le ragazze che sono in difficoltà come lei”, ha detto il fidanzato di Saman Abbas. “Adesso che sono uscito allo scoperto, non mi frega più niente della mia vita, andrò avanti per Saman”.

Il ragazzo non perde la speranza di poterla riabbracciare e sposarla con l’abito che lui stesso aveva fatto arrivare dal suo Paese per lei, un abito da sposa rosa che ha mostrato in tv.

Le ultime novità sul caso Saman

1) DUE ARCHEOLOGI – Sono milanesi, stanno facendo un sopralluogo sul terreno per poter valutare la superficie del suolo alla ricerca di anomalie che possano far riferimento a manomissioni o scavi recenti. Hanno apparecchiature di ultima generazione. Lavorano accompagnati dai carabinieri di Guastalla.

2) CANI DA CADAVERI – Li chiamano così i poliziotti tedeschi che li hanno portati dalla Baviera. Sono quattro cani pastore di taglia normale e dal fiuto incredibile. Operano col solo conduttore, non vogliono vedere nessuno nel loro raggio d’azione. Anche i carabinieri hanno dovuto allontanarsi. Il generale Garofano ( ex RIS di Parma ) li considera “eccezionali “.

3) ESTRADIZIONE PER I GENITORI – Chiesta dalla procura di Reggio Emilia la rogatoria internazionale per i genitori di Saman, rientrati precipitosamente in Pakistan subito dopo la scomparsa della figlia. Meno di 24 ore dopo la presunta sepoltura , si sono imbarcati. Biglietto aereo comprato pochi giorni prima. La diplomazia è già al lavoro. L’ambasciatore pachistano in Italia Jahuar Saleem ha assicurato il suo aiuto alle autorità italiane. L’input della procura è già sul tavolo di Di Maio.