Saman Abbas, il fidanzato a Chi l’ha visto?: “Vita non conta più, posso anche uccidermi”

Sul caso di Saman Abbas, la ragazza pachistana scomparsa due mesi fa a Novellara (Reggio Emilia), interviene il fidanzato, sentito dalla trasmissione Chi l’ha visto?. “Non mi importa niente della mia vita, possono anche uccidermi”, ha detto ai microfoni di Chi l’ha Visto? nella puntata che andrà in onda questa sera. È stato lui a dare l’allarme due mesi fa quando non ha avuto più notizie della ragazza pachistana.

Ci sono diversi indagati, tra cui i genitori, lo zio della ragazza e alcuni cugini, perché secondo gli inquirenti Saman è stata uccisa e poi seppellita dopo aver rifiutato un matrimonio forzato in Pakistan.

Le parole del fidanzato di Saman Abbas

Il ventunenne aveva presentato una denuncia dicendo che il padre della ragazza con altre persone si era presentato a casa dei suoi genitori minacciandoli. “Se tuo figlio non lascia Saman sterminiamo tutta la famiglia”, avrebbe detto il padre in casa sua. Per la presunta morte di Saman sono indagati i genitori, scappati in Pakistan, lo zio e due cugini di cui uno in carcere in Italia.

Continuano le ricerche di Saman Abbas

Intanto si allarga ancora il campo delle ricerche del corpo di Saman Abbas. Questa mattina a Novellara, nella Bassa Reggiana, dove la ragazza viveva, i carabinieri di Guastalla, i militari forestali di Reggio Emilia e le unità cinofile di Bologna stanno ispezionando l’area esterna di una porcilaia dismessa a circa un chilometro dall’abitazione della giovane.

Inoltre, grazie a una ditta locale di escavazioni, saranno effettuati carotaggi più intensivi attraverso strumenti specifici in grado di fare buchi con un maggior diametro in un centinaio di punti dove l’elettromagnetometro ha evidenziato anomalie nel terreno in profondità. Gli investigatori non stanno trascurando nulla, dalla più piccola anomalia fino alle più significative nel terreno in cui si scaverà. In questi punti agiranno anche i cani molecolari specializzati nel ritrovamento di cadaveri.