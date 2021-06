Saman Abbas, il fratello: “Consegnata dai genitori allo zio e uccisa per il no alle nozze” FOTO ANSA

Saman Abbas potrebbe essere stata consegnata dai genitori allo zio e poi uccisa per aver rifiutato le nozze forzate: questo quanto raccontato dal fratello 16enne della ragazza pakistana scomparsa. Anche secondo gli investigatori la 18enne pakistana Saman Abbas potrebbe essere stata uccisa. L’omicidio, scrive la Gazzetta di Reggio, risalirebbe al 30 aprile e il giorno prima, stando alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza dell’abitazione, tre persone sarebbero uscite con pale e attrezzi da lavoro, per scavare una buca.

Il fratello 16enne di Saman Abbas

Mentre continuano le ricerche del corpo della ragazza scomparsa da oltre un mese a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, si attende che venga ascoltato il fratello 16enne. La testimonianza del minore potrebbe risultare decisiva. Il ragazzo, secondo le ultime ricostruzioni, ha già confermato che la sorella è stata uccisa “per non aver accettato il matrimonio forzato con un cugino in Pakistan”.

Secondo quanto riferito dal Corriere della sera, il 16enne si trova in una comunità protetta nel Bolognese ed è sottoposto a divieto d’espatrio. Al momento gli iscritti nel registro degli indagati sono cinque: i genitori, lo zio, e due cugini, di cui uno arrestato domenica a Nimes, in Francia. I cinque sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere.

Il nuovo video di Saman Abbas: esce con i parenti ma non torna con loro

In un nuovo video si vede Saman che esce in compagnia di questi parenti. Non si sa dove vanno, anche perché le immagini sono mute. Dopo qualche ora, i parenti tornano a casa. Senza di lei. E’ probabilmente l’ultima volta in cui si vede viva. Sarebbe in base a queste immagini, oltre al video del 29 aprile che ritrae due cugini e uno zio (indagati per omicidio con i genitori di Saman) dirigersi nei campi dietro casa con pale e piede di porco, che gli inquirenti hanno avviato l’indagine. L’articolo del Resto del Carlino parla anche di un super testimone.

Anche i cani nelle ricerche di Saman Abbas

Sono ricominciate intanto le ricerche di Saman Abbas, scomparsa dopo il rifiuto di un matrimonio combinato. I carabinieri cercano sempre nella zona di Novellara, nei pressi dell’abitazione della famiglia dove si teme l’abbiano uccisa e occultato il cadavere. I militari stanno effettuando una ricognizione delle serre attraverso il carotaggio puntiforme di un’area al fine di agevolare l’attività dei cani molecolari delle unità cinofile.