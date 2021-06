Saman Abbas, il video del 29 aprile delle tre persone con la pala: sarebbero lo zio e due cugini

Blitz dice

Michele Merlo morto a 28 anni per le conseguenze di una leucemia detta fulminante, morto nonostante un intervento chirurgico. Cosa sia esattamente una leucemia fulminante ovviamente non è nozione di tutti, quali siano le probabilità e le modalità per uscirne vivi non è competenza se non medica. C’è un vasto campo nel quale “l’opinione” non […]