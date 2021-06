Saman Abbas, le immagini dei genitori che scappano in Pakistan da Milano Malpensa

Le immagini dei genitori di Saman Abbas che scappano in Pakistan. Il Tg1 infatti ha mandato in onda le immagini delle telecamere di sicurezza dell’aeroporto milanese di Malpensa che mostrano i genitori di Saman Abbas mentre partono per il Pakistan. Si vede la coppia, sospettata di avere ucciso la ragazza scomparsa a Novellara in provincia di Reggio Emilia, mentre mostra i passaporti alla dogana. Qui il video.

I genitori, cugino e zio di Saman Abbas tutti sospettati

Il cugino di Saman Abbas, si è detto estraneo alla sparizione della ragazza pachistana, dice di non aver nulla a che fare con questa storia. Lo ha spiegato l’avvocato Domenico Noris Bucchi al termine dell’interrogatorio di garanzia, nel quale il pachistano si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto alcune dichiarazioni spontanee. “Ha dichiarato di non aver nulla a che vedere con la sparizione della ragazza. Ha manifestato l’intenzione di rendere dichiarazioni più approfondite al pm nei prossimi giorni”, dopo un ulteriore confronto con i suoi difensori.

Il cugino indagato di Saman Abbas

Il cugino di Saman Abbas è stato consegnato alle autorità italiane. E’ indagato (insieme a un altro cugino e allo zio della ragazza) per l’omicidio della 18enne di origine pachistana. Arrestato nei giorni scorsi a Nimes, in Francia. Alla frontiera di Ventimiglia è stato preso in custodia dai carabinieri di Reggio Emilia che lo stanno portando nel carcere della città. Il cugino è una delle tre persone del video girato il giorno della scomparsa di Saman. E’ uno dei tre uomini con la pala.