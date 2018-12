ROMA – La storia della marescialla dei carabinieri e delle sue foto osé finite su alcune chat WhatsApp, per ora è arrivata a una conclusione positiva. La donna infatti non rischia alcuna punizione per l’accaduto.

La militare dell’Arma, giovane romana, aveva realizzato una serie di foto (alcune delle quali in dolce compagnia, tra baci saffici e altri svaghi). Il tutto era conservato sul suo cellulare. Non si sa bene in che modo, ma il materiale è stato diffuso sui social e ha iniziato a circolare a macchia d’olio.

Interrogata, la marescialla ha parlato di furto: sarebbe stato un hacker a provocare la valanga. O forse un ex fidanzato vendicativo. Le indagini, poi, si sono concentrate su una sua amica conosciuta in palestra, tale Samantha Brega, ex pornostar, che compariva in uno dei tanti scatti. Quest’ultima è una vecchia conoscenza del mondo dell’hard. Ha recitato pure con Rocco Siffredi.

Ma chi è Samantha Brega? Come scritto in alcuni siti hard, nei primi anni novanta è entrata a far parte della scuderia Diva Futura di Schicchi, ma dopo aver girato qualche film con Rocco Siffredi, cominciò ad esibirsi in spettacoli live nei locali notturni di Roma. Sosteneva che gli spettacoli le dessero più piacere, grazie al contatto diretto con il pubblico. Ha partecipato con Siffredi al film “Rocco e le storie Tese”.

Samantha Brega, intervistata a La Zanzara, ha spiegato la sua versione sulla vicenda:

“Sono io nella foto in cui faccio lingua e lingua e tetta a tetta con la marescialla. Sono foto innocenti, siamo amiche, andavamo in palestra, ci divertivamo. Qualcuno che voleva fare del male alla mia amica marescialla dei carabinieri ha preso quelle foto dal mio profilo o anche dal suo, perché anche lei aveva le stesse foto sul suo profilo Facebook che ora ha chiuso, e le ha messe nelle chat dei militari” spiega l’ex pornostar.