Samantha D’Incà, parla il padre: “Oggi firmerò per far morire mia figlia Samantha. E sarà libera” (foto Ansa)

“Oggi firmerò per far morire mia figlia Samantha. E sarà libera”. A Repubblica parla Giorgio D’Incà, papà della ragazza di Feltre in stato vegetativo irreversibile da 11 mesi dopo un’operazione.

Il Tribunale di Belluno ha nominato il padre amministratore di sostegno della figlia. Padre che quindi ora potrà chiedere all’équipe medica che la segue, l’interruzione delle cure, ossia l’interruzione della nutrizione e dell’idratazione e la sedazione fino alla morte.

Le parole del padre

“Sono stato nominato amministratore di sostegno – le sue parole a Repubblica – potrò dare il consenso per interrompere nutrizione e idratazione artificiale. Questa non è vita, è solo dolore. Samy non ha lasciato un biotestamento, ma le sue volontà erano chiare, i giudici l’hanno capito”.

Le parole della madre

“Abbiamo perso tante battaglie ma alla fine abbiamo vinto la guerra. Aveva ragione mio marito: finché avremo respiro, ha sempre ripetuto nei momenti più duri, lotteremo per la dignità e il rispetto che Samantha merita. E per tutti gli altri nelle sue stesse condizioni”. Queste le parole della madre, Genzianella Dal Zot, riportate dal Corriere del Veneto.