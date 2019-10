LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Un ex agente di polizia penitenziaria in congedo è stato ucciso con alcuni colpi di pistola a Sambiase di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. A trovare il corpo in un’auto i carabinieri. Il cadavere era al posto di guida. L’auto era di proprietà della vittima, lametino di 52 anni.

L’ex agente sarebbe stato ucciso con almeno tre colpi di pistola sparatigli da distanza ravvicinata. L’omicidio sarebbe avvenuto poco prima del ritrovamento del cadavere. (Fonte: Ansa)