ASCOLI PICENO – Una donna è stata accoltellata nella sua casa di San Benedetto del Tronto la sera dell’8 gennaio. La donna è stata soccorsa e il figlio di 28 anni è stato fermato con l’accusa di omicidio aggravato e rinchiuso nel carcere di Marino del Trono.

Secondo una prima ricostruzione, la donna vive con il figlio di di 28 anni in un appartamento di San Benedetto del Tronto e tra i due da tempo c’erano tensione. La sera di martedì una vicina di casa ha lanciato l’allarme dopo aver trovato la donna ferita e subito sono scattate le ricerche del figlio.

La donna è stata soccorsa e ricoverata all’ospedale Madonna del Soccorso, dove è stata operata per le ferite all’addome. La vittima non è in pericolo di vita e le sue condizioni stanno migliorando. Il figlio, che era già noto alla polizia, è stato rintracciato intorno alle 23 mentre cercava di nascondersi fra le auto e portato in caserma, per poi essere trasferito in carcere.