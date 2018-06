ASCOLI – Tragedia questa mattina, domenica 10 giugno, sul lungomare di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Un 74enne [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha infatti perso la vita a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia in zona Sentina.

Immediati i soccorsi con l’arrivo di un’elimbulanza sul posto, inutili però si sono rivelati i tentativi di rianimare l’uomo durati circa mezz’ora.

E’ la terza vittima dall’inizio della stagione a San Benedetto del Tronto.