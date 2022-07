Un sedicenne di origini indiane travolto e ucciso da un’auto mentre percorreva in bicicletta, insieme ad altri due coetanei, una strada a San Benedetto Po, vicino Mantova. Era uno studente di origini indiane e avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 26 luglio. Stava andando da Pegognaga, dove risiedeva con la famiglia, in un locale da ballo che si trova nell’area golenale del Po.

Era l’ultimo del gruppetto sulla strada priva di illuminazione pubblica, quando è stato travolto da un’auto a bordo della quale c’erano due persone. Dopo l’impatto con il ragazzo scaraventato nella scarpata laterale l’auto si è allontanata, salvo poi tornare dopo pochi minuti sul luogo dell’incidente. Il sedicenne è morto mentre gli amici hanno riportato solo escoriazioni.

Non solo l’incidente a San Benedetto Po

Un turista olandese di 65 anni è morto in un incidente stradale sul ponte che collega Sarnico con Paratico, nella parte meridionale del lago d’Iseo, al confine tra le province di Bergamo e Brescia. Era alla guida della sua auto quando, per cause ancora al vaglio della polizia locale di Paratico, ma forse per via di un malore, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato con un’auto che arrivava dalla direzione opposta. L’incidente proprio sul ponte. L’uomo è morto sul colpo: era in vacanza con la moglie in un residence di Predore.

La tragedia sfiorata

Non ci sono stati morti, ma poteva sfociare in tragedia l’incidente accaduto ieri ad Albiate (Monza) dove un 28enne colombiano ha aggredito e trascinato un 82enne fuori dalla sua auto per rubargliela e nella fuga ha investito proprio suo padre, mentre era in sella a una bicicletta, e poi ha proseguito la sua folle corsa. L’uomo é stato arrestato dai carabinieri, dopo una breve indagine. Il rapinatore, dopo il primo incidente, ha centrato anche altre due auto. Alcuni passanti lo hanno accerchiato, impedendogli di fuggire. É stato arrestato per rapina aggravata, oltre ad essere indagato anche per omissione di soccorso e lesioni gravissime.