Sara Bartoli, 29 anni, è morta ieri sera travolta da un’auto mentre faceva jogging, sulla via Grevigiana, la strada da San Casciano verso Mercatale. Il terribile incidente è avvenuto intorno all’ora di cena. E’ stata investita all’altezza del Tondo alle Corti.

Tragedia tra San Casciano e Mercatale, investita e uccisa

L’auto era condotta da un 38enne della zona, che ha investito la giovane frontalmente. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma i tentativi di rianimazione sono stati purtroppo vani, la 30enne è morta per le lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per tutti gli accertamenti del caso.

Il cordoglio degli amici e del Sindaco

Tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook per la ragazza, che era una sportiva molto conosciuta nella zona. Si cimentava in una disciplina massacrante, l’OCR (Obstacle Course Race), gare su tracciati a ostacoli. Anche nel fango. Il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi ha annullato per lutto l’evento che doveva tenersi ieri sera per l’anniversario della Liberazione del paese.