FIRENZE – Brutto pomeriggio per una scolaresca in gita. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il gruppo di bambini e insegnanti è rimasto bloccato in un ascensore trasparente a oltre 30 metri di altezza per 15 minuti durante la salita sulla torre dell’acqua in viale San Francesco a San Casciano in Val di Pesa (Firenze).

I sei bimbi, i due insegnanti e la guida stavano salendo per ammirare il panorama dall’alto quando un guasto ha fermato l’ascensore. Per fortuna nessuno si è lasciato prendere dal panico e tutti hanno atteso pazientemente i soccorsi.

I tecnici del Comune sono subito intervenuti per aprire un piccolo spiraglio tra le porte e consentire l’aerazione. Dopo circa 40 minuti gli addetti della ditta di manutenzione hanno riparato il guasto.