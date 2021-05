San Colombano Certenoli (Genova), scontro tra bus di linea e macchina in val Fontanabuona: feriti e trasportati in ospedale 12 ragazzi (foto Ansa)

San Colombano Certenoli (Genova), scontro tra bus di linea e macchina in val Fontanabuona: feriti e trasportati in ospedale 12 ragazzi. Come riporta l’Ansa, una macchina e un bus di linea si sono scontrati a San Colombano Certenoli (Genova) in val Fontanabuona. Sono rimasti feriti in modo lieve almeno una dozzina di ragazzi a bordo del bus Atp e sono stati trasferiti in diversi ospedali.

Secondo le prime informazioni la macchina, una 500, avrebbe fatto un sorpasso azzardato e il bus per schivarla avrebbe sterzato in modo brusco. Il mezzo di linea si è abbattuto su un fianco finendo addosso a una casa, danneggiandola. Feriti anche i conducenti della macchina e del bus.

Come conclude l’Ansa, sul posto sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le norme anti covid potrebbero aver limitato le conseguenze dell’incidente perché nessuno era seduto nei posti anteriori del bus.