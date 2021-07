Un uomo di 75 anni ha ferito con una coltellata alla coscia un chirurgo all’interno del Policlinico di San Donato Milanese (Milano), dove si era recato per una visita senza prenotazione che gli è stata negata.

Paziente accoltella chirurgo che gli aveva negato visita

La lama, lunga 20 centimetri, ha lesionato l’arteria femorale del medico. Le condizioni della vittima sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 75enne, che ha precedenti per minaccia e ingiuria, è stato arrestato per tentato omicidio.

L’episodio è avvenuto attorno alle 13.40, quando il paziente è andato in escandescenze in uno dei corridoi dell’ambulatorio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di San Donato Milanese, l’uomo avrebbe preteso una visita vascolare e di fronte al rifiuto per la mancata prenotazione, si è avventato contro il medico di 65 anni con un coltello da cucina.