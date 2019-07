San Felice Circeo, incidente in via dei Caprioli: sei feriti tra cui due bambini

ROMA – Sei feriti tra cui due bambini: questo il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina, venerdì 12 luglio, in via dei Caprioli, nel comune di San Felice Circeo. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due furgoncini e un’auto.

I due bambini sono stati trasferiti in eliambulanza agli ospedali Bambino Gesù e Gemelli di Roma ed un terzo ferito grave portato al “Dono Svizzero” di Formia. Alla base dell’incidente, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di San Felice Circeo e della Municipale, una mancata precedenza. Ma la dinamica di quanto avvenuto ancora non è chiara. La viabilità nella zona, al momento, è in tilt.

Fonte: Ansa.