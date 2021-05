San Felice Circeo, uomo di 73 anni si uccide con un colpo di pistola: sfratto finisce in tragedia. Finisce in tragedia uno sfratto a San Felice Circeo, località turistica in provincia di Latina. Come scrive l’Ansa, un uomo di 73 anni si è tolto la vita con un colpo di pistola poche ore prima del momento in cui avrebbe dovuto dire addio alla sua casa nel centro della cittadina.

San Felice Circeo, uomo di 73 anni si suicida in seguito ad uno sfratto: inutili i soccorsi dei sanitari

A dare l’allarme intorno alle 12 è stato proprio l’ufficiale giudiziario che lo ha trovato morto sul letto con accanto la pistola. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto i carabinieri della stazione di San Felice Circeo e della compagnia di Terracina che si occupano della vicenda.

Fin da subito gli investigatori hanno ipotizzato il suicidio, avvenuto probabilmente nella serata di ieri. Ma saranno gli accertamenti medico legali a stabilirlo con certezza.

A quanto ricostruito, l’uomo avrebbe dovuto lasciare oggi l’appartamento a San Felice Circeo che si trova sulla strada che porta al centro storico della località di mare.

Si sarebbe trattato di uno sfratto concordato e oggi alle 12 era in programma l’appuntamento con l’ufficiale giudiziario per recuperare l’immobile. L’abitazione, di cui era affittuario, sarebbe così ritornato ai proprietari.

San Felice Circeo, uomo di 73 anni si suicida per uno sfratto: non sono stati trovati biglietti di addio che motivassero il suo gesto estremo

Dover lasciare la casa probabilmente è stato un colpo troppo duro da affrontare per il pensionato che viveva da solo e sembra non avesse figli. Così, secondo gli investigatori, il 73enne avrebbe compiuto il gesto estremo: avrebbe impugnato la sua pistola, regolarmente denunciata, e puntandola alla testa premuto il grilletto.

Nell’appartamento non sono stati trovati biglietti di addio che motivassero il gesto, ma la casa era in ordine, chiusa regolarmente a chiave dall’interno e non sarebbero stati riscontrati segni di colluttazione o della presenza di altre persona.