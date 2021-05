San Francesco d’Assisi chi era: perché e quando si festeggia? Che cosa fondò? Perché è il patrono d’Italia? Tutte le informazioni sul religioso e poeta italiano. Se ne parla stasera ad Ulisse, trasmissione televisiva condotta da Alberto Angela sulle reti Rai.

San Francesco d’Assisi chi era: perché e quando si festeggia?

Quando e perché si festeggia San Francesco. Il 4 ottobre ne viene celebrata la memoria liturgica in tutta la Chiesa cattolica (festa in Italia; solennità per la Famiglia francescana).

Quando è nato San Francesco d’Assisi? Qual era il suo vero nome?

Francesco d’Assisi, nato Giovanni di Pietro di Bernardone (Assisi, 1181/1182 – Assisi, 3 ottobre 1226), è stato un religioso e poeta italiano. Diacono e fondatore dell’ordine che da lui poi prese il nome (Ordine Francescano), è venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Comunione anglicana; proclamato, assieme a santa Caterina da Siena, patrono principale d’Italia il 18 giugno 1939 da papa Pio XII, il 4 ottobre ne viene celebrata la memoria liturgica in tutta la Chiesa cattolica (festa in Italia; solennità per la Famiglia francescana).

Come ricorda Wikipedia, era conosciuto anche come “il poverello d’Assisi” per via della sua scelta di spogliarsi di ogni bene materiale e condurre una vita minimale, in totale armonia di spirito.

San Francesco d’Assisi è il patrono d’Italia ma non solo…

San Francesco non è solamente il patrono d’Italia ma è anche il patrono di: Umbria, animali, poeti, commercianti, Ordine dei frati minori cappuccini, Lupetti/Coccinelle, ecologisti.

L’Ordine Francescano è stato fondato da San Francesco d’Assisi

E’ il fondatore dell’ordine che da lui poi prese il nome (Ordine Francescano). Con il nome Ordine francescano viene indicato, per antonomasia, quello dei Frati Minori nel suo complesso, il cosiddetto “Primo ordine”, fondato da San Francesco d’Assisi nel 1209.