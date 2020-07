Ha investito 6 persone e una ragazza ha perso la vita. La tragedia a San Gennaro Vesuviano. Alla guida un ragazzo di 18 anni.

Il dramma si è consumato nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 luglio a San Gennaro Vesuviano. Il 18enne, alla guida di una utilitaria in compagnia di un amico, stava percorrendo via Ottaviano quando ha perso il controllo dell’auto.

Ancora in corso di accertamento le cause dello sbandamento. Il giovane ha investito un gruppo di persone che stavano chiacchierando dinanzi ad un negozio.

Sei le persone falciate: una ragazza di 27 anni, Natalia Boccia, è morta durante il trasporto all’ospedale di Nola.

In prognosi riservata e in pericolo di vita la 34enne Pasqualina Boccia. La donna, che era al settimo mese di gravidanza, ha dato alla luce una neonata che ora è in terapia intensiva all’ospedale di Sarno.

Vittima dell’incidente anche il 32 Giacomo Muoio, ricoverato all’ospedale di Castellammare di Stabia. Anche la sua vita è a rischio.

Altri tre della comitiva non sono in pericolo di vita, ma comunque in prognosi riservata e ricoverati negli ospedali di Nola.

I carabinieri hanno sequestrato l’auto, con tutti i documenti in regola, e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Il 18enne, incensurato, è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici e ora è ai domiciliari per omicidio stradale in attesa di giudizio. (Fonte: Ansa).