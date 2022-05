San Giacomo Filippo (Sondrio), alpinista precipita da una montagna e muore in Valtellina (foto Ansa)

Un alpinista è precipitato da una montagna ed è morto in Valtellina, in provincia di Sondrio. L’incidente è avvenuto dopo pranzo, verso le ore 14:20. Al momento è ignota l’identità dell’uomo. Quindi non è nota nemmeno la sua età.

Tragedia in Valtellina, un alpinista è morto in provincia di Sondrio

Un alpinista ha perso la vita oggi pomeriggio precipitando in Valtellina, in Val Drogo, nella zona del lago del Truzzo ad alta quota. L’incidente è avvenuto alle 14.20, nel territorio comunale di San Giacomo Filippo (Sondrio).

Alpinista morto a Sondrio, in azione le squadre del Soccorso alpino di Valtellina e Valchiavenna

Stanno operando le squadre del Soccorso alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna con i militari del Sagf della Guardia di finanza di Madesimo (Sondrio).

Al momento non si conoscono nome ed età dell’uomo. Del caso si sta occupando il magistrato di turno della Procura di Sondrio.