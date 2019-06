SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI) – Tragedia a San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli. Una anziana donna di 84 anni del posto è morta dopo essersi gettata dal terzo piano del palazzo in cui abitava, in piazzetta Giordano Bruno.

All’alba di giovedì 6 giugno la donna, scrive il Mattino, è salita su una sedia e si è gettata nel vuoto. Il suo volo è stato fermato dal parapetto del secondo piano, che ha riversato sul balcone sottostante il corpo ormai senza vita della donna.

Sono stati i vicini di casa della donna, inquilini del piano di sotto, a scoprire il cadavere della signora. Hanno subito chiamato i soccorsi, ma per l’anziana non c’era nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la polizia municipale e i carabinieri della stazione locale, che coordinano le indagine per far luce sulle dinamiche di quanto accaduto. (Fonte: Il Mattino)