ROMA – Si ferma per far passare un pedone sulle strisce. Un motociclista viene travolto e ucciso da un’auto.

Un motociclista padovano di 48 anni è stato travolto e ucciso da una “Citroen” guidata da una donna di 40 anni mentre era fermo sul ciglio della strada per far attraversare un pedone, nel centro di San Giorgio in Bosco (Padova), lungo la statale della Valsugana. Il motociclista, Nicola Brancalion, residente ad Albignasego (Padova), è deceduto nonostante l’intervento del Suem, giunto sul posto con l’elicottero. Le indagini sono affidate alla polizia locale di Cittadella.

“Nicola era un buono, ha perso la vita per aiutare gli altri”, lo ricordano ora in paese, dove il quarantottenne era benvoluto da tutti.

Fonte: Ansa.