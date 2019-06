SAN GIORGIO IONICO (TARANTO) – Incendio mortale al circolo ippico Horse club terra jonica alle porte di San Giorgio Ionico (Taranto): il fuoco, divampato all’interno di un camion, ha ucciso un vigile del fuoco di 54 anni intervenuto per spegnerlo.

L’incendio all’autocarro per il trasporto di fieno è divampato nella notte tra lunedì e martedì 11 giugno vicino ad una masseria nelle campagne tra San Giorgio Ionico e Pulsano. Sul posto sono arrivate le squadre del distaccamento di Grottaglie

Secondo le prime informazioni sembra che mentre il vigile del fuoco tentava di aprire uno dei portelloni posteriori, si è verificata un’esplosione. Inutile il soccorso dei sanitari del 118. Ancora ignote le cause del rogo.

“Ancora una vittima sul lavoro, ancora un Vigile del Fuoco, ancora un lavoratore da ricordare non per ciò che ha fatto ma per ciò che non farà più. Ciao Antonio”: questo l’addio pubblicato sull’account twitter Cgil Vigili del fuoco. (Fonti: Ansa, Repubblica)