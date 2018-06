SAN GIOVANNI IN CROCE (CREMONA) – Incidente mortale nella notte tra lunedì e martedì 12 giugno a San Giovanni in Croce, in provincia di Cremona. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]Un’auto è uscita di strada sulla provinciale 343 Asolana, finendo in un fosso e prendendo fuoco.

La giovane donna che era a bordo è morta carbonizzata. Salvo, invece, il conducente, un ragazzo di 23 anni di Rivarolo Mantovano che è riuscito ad uscire dall’abitacolo e a dare l’allarme.

Mentre il giovane dava l’allarme si è anche verificato un tamponamento tra altre due auto i cui occupanti sono rimasti contusi ma non hanno avuto bisogno di cure.

Racconta il quotidiano online OglioPoNews:

L’auto, presumibilmente una Ford Fiesta, proveniva da Piadena in direzione San Giovanni in Croce. Giunta in prossimità della curva che porta al paese, 300 metri prima dell’abitato, e per cause in corso d’accertamento, l’auto ha perso aderenza andando sull’erba. Dopo una ventina di metri ha sbattuto contro il manufatto in cemento dello stradello che porta ai campi, abbattendolo. L’auto si è poi ribaltata volando ad una quindicina di metri dal manufatto, in prossimità di una pianta.

Subito dopo l’incidente un’auto si è fermata sulla strada ed è stata tamponata da una macchina che seguiva. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi.

Il ragazzo è stato trasportato con ferite di media gravità all’ospedale di Cremona. Nulla da fare invece per la donna, il cui corpo è andato parzialmente carbonizzato. Il cadavere è stato trasportato all’ospedale Oglio Po per gli esami di rito e per accertare l’identità della giovane.