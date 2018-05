BOLOGNA – Completamente nudi, stavano facendo sesso in pieno giorno e davanti a una scuola. E’ la scena a cui diversi cittadini di San Giovanni in Persiceto (Bologna) hanno assistito lunedì pomeriggio, 30 aprile, all’ingresso dell’istituto Archimede di via Cento.

Dopo le segnalazioni dei passanti, i Carabinieri sono intervenuti e hanno trovato la coppia ancora sul marciapiede, hanno interrotto il rapporto e hanno fatto rivestire i due, una 38enne italiana e un tunisino di 53 anni.

Entrambi un po’ alticci, sono stati denunciati per atti osceni. Nonostante la scuola fosse chiusa per il ponte del 1 maggio, la zona era molto frequentata perché la palestra dell’istituto è utilizzata per le attività extrascolastiche e il parco adiacente è frequentato da sportivi e famiglie.

A quanto pare, la donna si sarebbe lasciata sfuggire di avere compiuto il gesto dopo una lite con il fidanzato, per fargli un dispetto.