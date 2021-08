San Giovanni Rotondo (Foggia), incidente sul lavoro: operaio di 47 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una lastra di calcestruzzo all’interno del cantiere in cui stava lavorando.

Incidente sul lavoro, schiacciato a 47 anni da una lastra di calcestruzzo

Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto per il 47enne non c’era più nulla da fare. Sull’accaduto indagano i Carabinieri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli uomini dell’Asl di Foggia.

Dinamica incidente ancora in ricostruzione

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Per il 47enne, del quale non sono state rese note ancora le generalità, quel che è certo è che quando i medici del 118 sono arrivati sul posto non c’era più nulla da fare.

La notizia arriva dopo quella della scorsa settimana, quando una donna di 40 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata in una macchina fustellatrice in un’azienda che produce cartone per alimenti nei pressi di Modena.

Poche ore prima della morte del 47enne, un giovane guardacaccia era deceduto dopo essere caduto in un dirupo. Gli ultimi dati Inail, relativi al primo semestre 2021, dicono tuttavia che i casi mortali sono stati 538 in calo del 5,6% rispetto al 2020.