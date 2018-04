ROMA – Niente statua di Fabrizio Frizzi a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Il sindaco Costanzo Cascavilla ha spiegato in un comunicato che la statua in bronzo in memoria del presentatore non sarà realizzata e installata nel parco Carmelo Durante.

Il primo cittadino di San Giovanni Rotondo ha spiegato di non aver mai autorizzato la collocazione della statua, né di aver ricevuto richieste per la sua realizzazione: “L’amministrazione di San Giovanni Rotondo non ha mai autorizzato la collocazione della statua in bronzo di Fabrizio Frizzi nei pressi del parco Carmelo Durante e non ha mai ricevuto alcuna richiesta né di patrocinio né di sostegno all’iniziativa da parte del comitato promotore”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Anche se il conduttore frequentava spesso la città, il sindaco Cascavilla ha sottolineato che rispetta la memoria di Frizzi, ma non vuole trascinare la sua città in un circo mediatico: