San Giovanni Valdarno (Arezzo), volante si ribalta durante inseguimento: due carabinieri feriti

In un inseguimento nella notte a San Giovanni Valdarno (Arezzo), un’auto dei carabinieri si è ribaltata e i due militari a bordo sono rimasti feriti tanto da ricoverarli con l’elicottero del 118 al policlinico delle Scotte a Siena. Sono in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. L’inseguimento è scattato dopo la segnalazione di un assalto a un bancomat a San Giovanni Valdarno, colpo fatto con esplosivo. La pattuglia ha sentito il boato dello scoppio ed è corsa nella direzione di provenienza. L’auto dei malviventi, una Alfa Romeo Stelvio, ha tentato di investire il carabiniere più anziano, un vicebrigadiere di 54 anni, poi si è data alla fuga. La Gazzella è andata dietro ma poi si è ribaltata sulla strada per il casello autostradale del Valdarno dell’A1. I banditi avrebbero fatto in tempo a scappare con la cassa bancomat già caricata dentro l’auto. Non si sa ancora quanto denaro ci fosse all’interno. Ricerche in corso dei banditi. L’altro carabiniere ferito ha 21 anni.