MILANO – Ha scaraventato il figlio di appena 5 mesi contro il muro, causandogli una frattura della teca cranica. Il padre del bimbo, un marocchino di 43 anni, è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto in una casa di San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, il 1° dicembre.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo in stato di ebrezza prima di prendersela col neonato ha picchiato anche la moglie e una cugina e ha aggredito i carabinieri che erano intervenuti su segnalazione dei vicini di casa. Il quotidiano Il Giorno scrive: