San Lazzaro di Savena, scomparsa ragazzina di 14 anni: non è tornata a casa da scuola, ricerche in corso (foto ANSA)

Ritrovata la ragazzina di 14 anni, che frequenta le scuole medie Rodari, a San Lazzaro di Savena (Bologna), scomparsa nelle prime ore del primo pomeriggio di oggi, 25 novembre. Si chiama Mila e abita con la famiglia a San Lazzaro. La famiglia aveva presentato denuncia ai carabinieri oltre a lanciare appelli sui social.

Articolo aggiornato alle ore 20:47.

Scomparsa a San Lazzaro di Savena: 14enne ritrovata in un parco

Fortunatamente la ragazzina è stata ritrovata poco fa in un parco della cittadina. Un po’ infreddolita ma in buone condizioni di salute. Mila era stata vista l’ultima volta verso le 13.30 di oggi all’uscita della scuola, poi aveva staccato il telefono e non era più tornata a casa.