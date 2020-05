BOLOGNA – Ultimo giorno di scuola al parco, con ogni alunno che prenderà posto dentro uno dei tanti cerchi colorati disposti ben distanziati sull’erba. L’idea del sindaco di San Lazzaro (Bologna) Isabella Conti.

Si tratta di una iniziativa per salutare i propri compagni di classe che hanno concluso un ciclo scolastico e sono pronti ad iniziarne uno nuovo. Il sindaco Isabella Conti aveva anche azzerato per tutti (dal settembre scorso) le rette degli asili nido del Comune alle porte di Bologna.

“Non permetterò a questa pandemia di privarvi di questo rito”, scrive il sindaco di San Lazzaro realizzando così una proposta del viceministro Anna Ascani: regalare agli studenti il saluto finale prima di passare alle medie o alle superiori.

“Ho deciso di convocare le ultime classi al parco, due ogni ora, per permettere ai bambini e ai ragazzini che l’anno prossimo cominceranno un nuovo ciclo, e dunque non si rivedranno più, di salutarsi. Non attraverso un computer, non via chat. Ma guardandosi negli occhi. Sarà una bella emozione”, spiega.

Anche i bambini sabato in piazza Maggiore a Bologna, al flash mob dei genitori per la riapertura delle scuole a settembre, lo avevano ribadito. (Fonti Il Resto del Carlino e Repubblica Bologna).