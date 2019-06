ROMA – Rubano un’ambulanza, girano un video e poi dopo 500 metri scappano.

Hanno scassinato la porta di un garage poi hanno rubato l’ambulanza che vi era custodita, divertendosi a filmare col cellulare la loro bravata e postarla su Instagram corredata dalla scritta “Chiamate un po’ il 118 ninoninonino”. Percorsi 500 metri hanno abbandonato l’ambulanza.

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica 23 giugno a San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia. Sul caso indagano i carabinieri allertati da alcuni passanti che, intorno alle 5:30 del mattino, notando il mezzo fermo sulla strada hanno temuto un incidente e si sono fermati per prestare aiuto. A quel punto gli autori del furto, sembrerebbe un gruppo di giovanissimi, che erano ancora sul posto, sarebbero scappati giù per un bosco. I vandali hanno anche scaricato le bombole di ossigeno che erano a bordo e gettata una giù dall’ambulanza.

Fonte: Ansa.