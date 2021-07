San Martino in Pensilis, incendio vicino alle case: evacuate un centinaio di persone, paura per gli ospiti di una Rsa (foto archivio ANSA)

Momenti di terrore a San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, dove le fiamme di un grande incendio sono arrivate a lambire le abitazioni, bruciando giardini e alberi, costringendo a una evacuazione di massa nell’area maggiormente colpita dal rogo.

Incendio a San Martino in Pensilis, evacuate oltre 100 persone

Oltre 100 persone evacuate per alcune ore e 25 anziani ospiti della casa di riposo portati via, messi in salvo dalle squadre di Vigili del fuoco, dai Volontari del Sae 112 e della Protezione Civile. “Abbiamo temuto il peggio” racconta il vicesindaco Tiziana D’Adderio a PrimoNumero.it. Poco prima delle 19 sembra che le fiamme siano state domate grazie al lavoro incessante dei pompieri. E’ stato necessario anche l’intervento di un canadair.

Le fiamme si sono sviluppate fuori dal centro abitato a partire da alcune sterpaglie e poi alimentate dal forte vento sono arrivate in un attimo in paese. Le persone raccontano di colonne di fumo e cenere che sta entrando nelle abitazioni.