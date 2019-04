ROMA – Compra un Gratta e Vinci da 5 euro e vince 1,7 milioni di euro.

Il tagliando fortunato (della serie “Turista per sempre”) è stato acquistato in una tabaccheria del centro commerciale Bennet di San Martino Siccomario, in provincia di Pavia.

Il fortunato, anzi fortunatissimo, possessore del biglietto incasserà 300mila euro subito, 6mila euro al mese per 20 anni e riceverà poi 100mila euro di bonus finale. Il titolare della tabaccheria dove è stato venduto il Gratta e Vinci ha dichiarato di non conoscere l’identità del vincitore. Ma ormai in zona la caccia è aperta. Chi ha vinto? Chi è il fortunato? Fonte: Il Giorno.