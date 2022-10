San Maurizio Canavese (Torino), auto in fiamme vicino all’aeroporto: all’interno un cadavere carbonizzato

San Maurizio Canavese (Torino) auto in fiamme vicino all'aeroporto: all'interno un cadavere carbonizzato. Si indaga per capire le cause del rogo, non è esclusa la pista del suicidio.

Lorenzo Briotti

