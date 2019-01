CESENA – E’ sceso dall’auto del padre che aveva appena accostato sulla provinciale a San Mauro Pascoli ed è stato investito e ucciso. Un bimbo di 3 anni di origine senegalese è morto all’ospedale Bufalini di Cesena il 5 gennaio. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di venerdì e nonostante i soccorsi per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, il padre ha accostato la sua Audi A2 tra la provinciale Cagnona e via Palmezzano a San Mauro Pascoli, in provincia di Cesena. Il bimbo, che si trovava su un seggiolino ma non è chiaro se fosse legato e in che modo, è sfuggito alla sua attenzione, è uscito dalla vettura e ha attraversato la strada.

Proprio in quel momento stavano arrivando altre auto. La prima è riuscita a evitarlo, mentre una Fiat Punto l’ha travolto ed è finita poi in un fosso. E’ intervenuto il 118, ma inutile è stata la corsa in ospedale, dove il bimbo non ce l’ha fatta. La strada è rimasta bloccata a lungo. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri del radiomobile e sarà aperto un fascicolo dalla Procura.